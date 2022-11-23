أقوي من آيفون 14.. هونر تعلن رسميا عن هاتف Honor 80 Pro

رفعت شركة هونر الصينية، الغطاء عن سلسلة Honor 80 رسميا، والتي تضم مجموعة مميزة الهواتف متوسطة الفئة التي تأتي كمنافس رئيسي لأجهزة آيفون من آبل بقدرات تصويرية فائقة.

ووفقا للشركة، يعد هاتف Honor 80 Pro أول هاتف ذكي من الشركة المصنعة مزود بأحدث البرامج الثابتة MagicOS 7.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ومن المقرر أن تقدم واجهة هونر الجديدة أحد أبرز مزايا هواتف آيفون 14، وهي ميزة الجزيزة الديناميكية Dynamic Island.

مميزات Honor 80 Pro

وأهم ما يميز هاتف هونر Honor 80 Pro، هو أحدث مستشعر بدقة 160 ميجابكسل، والذي يمكنه دمج وحدات البكسل في مجموعات من 4 أو 16 لالتقاط المزيد من الضوء، وفقًا لشركة، في الحالة الأولى ستكون دقة الصورة 40 ميجابكسل، في الحالة الثانية بدقة 10 ميجابكسل، لا يدعم الهاتف تقنية الثبات بصري في الوحدة الرئيسية، وتبلغ فتحة العدسة F / 1.8.

Honor 80 Pro

وذلك بالإضافة إلى، مستشعر ثان بدقة 50 ميجابكسل، يتم استخدامه في وقت واحد لتصوير الماكرو (مع مسافة التركيز البؤري 2.5 سم)، ولإنشاء صور فائقة الاتساع يضم الهاتف مستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل.

وتمت مقارنة إمكانيات Honor 80 Pro بشكل فعال مع إمكانيات كاميرا هاتف آبل iPhone 14، وتحتوي الكاميرا الأمامية الموجودة بهاتف هونر Honor 80 Pro الجديد، على مستشعرين بدقة 50 و 2 ميجابكسل.

Honor 80 Pro

ويتميز هاتف هونر الرائد Honor 80 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بدقة 2700 × 1224 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعتيم PWM يبلغ 1920 ميجا هرتز.

وينتمي هاتف Honor 80 Pro إلى فئة الهواتف متوسطة الفئة من هونر، حيث ويعمل الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 المطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ويحزم هاتف Honor 80 Pro بطارية تبلغ قوتها 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويبلغ وزن الهاتف 188 جراما، وسمكه 7.8 ملميتر.

سعر هاتف هونر الجديد Honor 80 Pro

وأعلنت هونر أن سعر هاتف Honor 80 Pro، يبلغ حوالي 489 دولار (أي ما يعادل 11900 جنيه مصري) للإصدار الأساسي 8 + 256 جيجابايت.