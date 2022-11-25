انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ 117 التي عقدت بمراكش في المغرب في الفترة 23- 25 نوفمبر 2022، لتصبح أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب.

وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية أحمد الخطيب: "تتشرف المملكة بانتخابها رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، ونحن نؤمن بأهمية دور المنظمة الرائد ونتطلع إلى التعاون مع جميع الدول لدعم وتطوير قطاع السياحة العالمي، ولطالما كانت المملكة شريكاً فاعلاً لمنظمة السياحة العالمية من خلال إطلاق المبادرات ودعم الأفكار الجديدة وافتتاح أول مكتب إقليمي للمنظمة في السعودية لتعزيز أجندتها وأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وأضاف: "تركز منظمة السياحة العالمية على الترويج للقطاع السياحي نظراً إلى أهمية دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية، وتدعم المملكة بدورها هذه الجهود بشكل كامل، حيث تعهدت بتخصيص 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة السعودي بحلول العام 2030، وإن التنمية التي نسعى إلى تحقيقها على المستوى الوطني والدولي هي تنمية مستدامة وشاملة وتتحلى بالمرونة من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات والمجتمعات بشكل عام".

وكانت المملكة قد شغلت سابقاً منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، لكنها تحلّ الآن محل ساحل العاج التي انتهت ولايتها كرئيس للمجلس. وستركز السعودية، بصفتها رئيساً للمجلس، على وضع أجندة الاجتماعات ومناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقطاع السياحي. وستقوم المملكة بتسهيل عقد الاجتماعات وإدارة الحوارات بهدف التوصل إلى نتائج قابلة للتنفيذ. وتمتد رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام واحد، أي أن السعودية ستشغل هذا المنصب خلال العام 2023 بأكمله.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية تعد وكالة متخصصة وتابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية رائدة في القطاع السياحي تنشط في مجال استقطاب جهود التعاون العالمية للتعامل مع القضايا والسياسات المعنية بالسياحة. وتتولى المنظمة مهمة تطوير السياحة كوسيلة لترسيخ السلام والتفاهم الدوليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية. ويعتبر المجلس التنفيذي ثاني أعلى جهة لاتخاذ القرار في المنظمة بعد الجمعية العامة. ويعمل المجلس على تزويد الجمعية العامة بتوصيات للبرامج والمبادرات بما يمثل وجهات نظر الدول الأعضاء، وذلك بالتشاور مع الأمين العام. ويجتمع المجلس مرتين على الأقل كل عام، ويتألف من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بشكل يعكس التنوع الجغرافي للدول الأعضاء في المنظمة.