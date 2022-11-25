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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تطلق حملة لترويج التسهيلات المقدمة لجذب مشجعي كأس العالم

السياحة تجذب مشجعي
السياحة تجذب مشجعي كأس العالم لكرة القدم

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة ترويجية دولية للترويج للتسهيلات المقدمة لجذب مشجعي الفرق المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي يتم تنظيمها بدولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم للبطولة.

كأس العالم لكرة القدم 2022

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة تستهدف الترويج للتسهيلات المقدمة ودعوة مشجعي الفرق المشاركة بالبطولة الأكثر جماهيرية في العالم لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة خلال تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط مما يقدم لهم تجربة سياحية متميزة بجانب حضورهم لمبارايات كاس العالم.

وأشار إلى أن هذه الحملة موجهة بالعديد من اللغات منها الانجليزية والاسبانية والبرتغالية، وتستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة لتوجيه الرسائل الاعلانية للجمهور المتواجد في منطقة الخليج لمتابعة مباريات البطولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أنه من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لهؤلاء المشجعين، تسهيلات في تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا.

بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض قدره 50% لحاملي بطاقة المشجع (هيا) طوال فترة إقامة البطولة، وذلك على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة، ليكون سعر موحد وهو سعر تذكرة الطلاب.

إلى جانب قيام المنشآت الفندقية ببعض المدن السياحية المصرية بتقديم نسبة تخفيضات على أسعار الإقامة بها المُعلنة إلكترونياً (أونلاين) لحاملي بطاقة المشجع (هيا).
 

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