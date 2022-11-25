وزيرة الثقافة: ترميم الأفلام المصرية القديمة لن يكلفنا شيئا

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على أهمية مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة، والتي تعتبر من تراث السينما المصرية، لافتة إلى أن المشروع سيكون بالتعاون مع الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الثقافية.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم البدء بترميم فيلمين هذا العام، و هما: فيلم يوميات نائب في الأرياف، وفيلم أغنية على الممر، لافتة إلى أنه سوف يتم ترميم مجموعة كبيرة من الأفلام.

تابعت وزيرة الثقافة، رميم الأفلام المصرية القديمة سيتم دون أي تكلفة على الوزارة مقابل عرض الشركة للأفلام لمدة محددة، مؤكدة أن الوزارة "نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها.

