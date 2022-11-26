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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بثمن هاتف محمول .. أرخص عربية مستعملة في مصر

ارخص عربية مستعملة
ارخص عربية مستعملة في مصر

يبحث العديد عن سيارة اعتمادية تلبي احتياجات التنقل، بالاضافة إلى سعر مناسب، و تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وعلى رأسها النسخة الشهيرة فيات 127، والتي تقدم بسعر ينافس الهواتف المحمولة.

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وتعتبر السيارة فيات 127 واحدة من السيارات الاكثر رواجًا داخل سوق السيارات المستعملة في مصر، حيث تقدم عبر باقة من الاصدارات والموديلات، كما تعد واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

فيات 127 

وتتمتع السيارة فيات 127 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مدعوم بناقل سرعات مانيوال فقط مكون من 4 نقلات، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 40 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 64 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى حين اصدارها تصل إلى 126 كيلومتر في الساعة.

فيات 127 

وتأتي السيارة فيات 127 بعدد 4 ابواب أو موديلات ثنائية الابواب، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة تقدر بـ 360 لتر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 3.594 متر، و 1.527 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.379 متر، إلى جانب قاعدة عجلات بطول 2.225 متر.

فيات 127 

ودعمت السيارة بجنوط 13 بوصة، بالاضافة إلى واجهة أمامية مميزة وشهيرة، حيث تعتمد على مصابيح مربعة الشكل مدعومة باشارات جانبية، بالاضافة إلى صادم أمامية بارز، مع دعامات بلاستيكية جانبية لعدد من الاصدارات، بالاضافة إلى مقصورة تتسع لـ 4 افراد، ونظام صوتي، وفتحات تهوية داخلية.

فيات 127 

سعر السيارة فيات 127 بالسوق المصري للسيارات المستعملة 

 

تقدم السيارة فيات 127 بقيمة سعرية تتراوح بين 13 الف جنيه وحتى 22 الف جنيه، ويترتب ذلك بحسب التجهيزات المقدمة والحالة العامة للسيارة، بالاضافة إلى تاريخ الموديل.

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