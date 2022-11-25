الأمم المتحدة ترجح صحة فيديوهات إعدام أسرى روس في أوكرانيا

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة، إن مقاطع الفيديو التي تظهر إعدام أسرى حرب روس في أوكرانيا "من المرجح جداً أن تكون حقيقية". ودعا تورك في بيان، روسيا وأوكرانيا إلى إصدار تعليمات واضحة لقواتهم بشأن معاملة أسرى الحرب.

ويتهم الكرملين القوات الأوكرانية بإعدام مجموعة من الجنود الروس في أوكرانيا، وتوعد بمعاقبة المسؤولين عما وصفه بـ"جريمة حرب"، بناءً على مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت روسيا إن الجيش الأوكراني أعدم أكثر من عشرة من جنودها ألقوا أسلحتهم. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين، الاثنين، بأنه "من الطبيعي أن تبحث روسيا بنفسها عن أولئك الذين ارتكبوا الجريمة. يجب العثور عليهم ومعاقبتهم".

وأضاف أنّ موسكو ستتوجّه إلى الهيئات الدولية لهذا الغرض، "إذا كان من الممكن أن يكون ذلك مفيداً".

وفي أحد مقاطع الفيديو، يظهر نحو عشرة جنود يبدو أنّهم روس يخرجون الواحد تلو الآخر من مخبأ وأيديهم في الهواء، ثم يستلقون ووجوههم على الأرض بناء على أوامر جنود أوكرانيين على ما يبدو، يوجهون إليهم سلاحهم.

وينتهي مقطع الفيديو فجأة عندما تظهر صورة ظلال أشخاص آخرين من الملجأ، يبدو أنهم قاموا بإطلاق النار. ويُظهر مقطع فيديو آخر صوّرته طائرة بدون طيار، المكان نفسه وفيه نحو عشر جثث لجنود وسط بقع من الدماء.