روسيا تعلن مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها الجوية شنت قصفا بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركيف، متحدثة عن مقتل نحو 200 ممن قالت إنهم مرتزقة بولنديون.

وبحسب الوزارة، فإن القصف استهدف ما وصفتها بنقاط انتشار "المرتزقة البولنديين"، في منطقة فيليكي خوتورا بمقاطعة خاركيف.

وأوضحت الوزارة أن عمليات القصف الروسية في منطقتي سيفيرسك وسلافيانسك في دونيتسك، أدت إلى مقتل 100 ممن وصفتهم بـ"مرتزقة" تابعين لما يسمي بـ"الفيلق الأجنبي"، وتدمير دبابة واحدة، ومدرعتين و8 مركبات.

وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير أكثر من 200 ممن قالت إنهم "مرتزقة" ضمن "الفيلق الأجنبي" بالإضافة إلى دبابتين ومركبتين قتاليتين مصفحتين و8 مركبات.

وذكر المصدر أنه تم شن هجوم في منطقة لوجانسك وإيقاف هجوم للقوات الأوكرانية بنيران المدفعية والأعمال النشطة.

وتابعت الدفاع الروسية أن الهجوم أدى إلى مصرع 30 جنديا أوكرانيا و3 مركبات قتال مشاة وأربع مركبات مصفحة.