الأدوية: هناك نقص في صبغة الأشعة من قبل ظهور فيروس كورونا

أكد على عوف رئيس شعبة الأدوية، أن هناك مشاكل في نقص صبغة الأشعة من قبل ظهور فيروس كورونا.

وأضاف على عوف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن من الصعب الحصول على أشعة الصبغة في الصيدليات حاليا، لافتا إلى أن مصر بها مصنع وحيد لتصنيع صبغة الأشعة، وهو تحت رقابة هيئة الدواء المصرية من من التصنيع واستيراد المواد الخام.

أكثر من 90% من الصبغة مستوردة

وتابع على عوف رئيس شعبة الأدوية، أن هناك صبغة مستوردة، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من الصبغة مستوردة، ويتم الاستيراد عن طريق هيئة الدواء المصرية.