تقارير: سامسونج تدعم Galaxy S23 بتقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

بميزة تتفوق على آبل

أفادت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستدعم هواتفها الرائدة Galaxy S23 - والمقرر إطلاقها بداية العام المقبل 2023 - بميزة دعم الأقمار الصناعية لطلب المساعدة في حالات الطوارئ في المناطق النائية، أو في المناطق التي لا يتوفر بها الوصول إلى الإنترنت، أسوة بهواتف iPhone 14 من شركة آبل الأمريكية.

وبحسب تقرير من وكالة ET News الكورية الجنوبية فإن ميزة دعم الأقمار الصناعية التي ستقدمها شركة سامسونج ستختلف عن تلك الميزة التي أطلقتها شركة آبل، بحيث ستقوم بتقديم نقل الصور، الأمر الذي يعد ترقية كبيرة عن ميزة آبل.

وستكون شركة سامسونج هي ثالث شركة تدعم هواتفها الذكية مع ميزة دعم الأقمار الصناعية، بعد شركتي آبل الأمريكية، وهواوي الصينية، حيث تطور سامسونج تقنية اتصالات عبر الأقمار الصناعية لسلسلة هواتف Galaxy S23 بالتعاون مع شركة Iridium .

وتشمل ميزة دعم الأقمار الصناعية من سامسونج إرسال رسائل نصية وصور منخفضة الجودة عبر الأقمار الصناعية، حيث تبدو القدرة على إرسال الصور وكأنها خطوة فوق جهود الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لشركتي آبل وهواوي، حيث تسمح الميزة مع آبل وهواوي بإرسال رسائل نصية عندالطوارئ ومعلومات الموقع عبر الأقمار الصناعية فقط، وذلك وفقا لما نقله موقع Android Authority.

وتتيح ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية بخدمات الطوارئ حتى في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالخلية أو شبكة Wi-Fi ، وقمثل الأماكن النائية أو الصحراء الخالية ، أو تلك المناطق التي تعرضت لكارثة طبيعية أدت فيها إلى انهيار شبكة الكهرباء والاتصالات.

وتعمل الميزة من خلال الإجابة على استبيان قصير يحتوي على معلومات حيوية، مثل ما نوع حالة الطوارئ ، وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة وتفاصيل إضافية، وبمجرد الرد سيتم إرسال هذه الرسائل مباشرة إلى خدمات الطوارئ التي يمكنها تلقي رسائل نصية أو سيقوم أحد مراكز شركة الهاتف الذي يتبع له هاتفك بإجراء مكالمة نيابة عنك.