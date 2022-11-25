عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القانون يطبق على الكل.. تعليق عمرو أديب على أزمة منة شلبي

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على خبر القبض على الفنانة منة شلبى، في مطار القاهرة وبحوزتها مخدر الماريجوانا.

 

txt

بعد إخلاء سبيلها.. النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع الفنانة منة شلبي

وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن القانون يأخذ مجراه، والقانون يطبق على كل الناس، مضيفا أنه حتى الآن المخدرات ممنوع تداولها في مصر، وفي عدد كبير من دول العالم.

 

تعاطي وتداول المخدرات في مصر ممنوع


وأضاف أن تعاطي وتداول المخدرات وكل شيئ في مصر ممنوع، لافتا إلى أن :"ياريت الناس تخلي بالها من اللي ممكن تشتريه وانت جاي من الخارج، وده ايه حلويات وبنبون وفيه ايه". 
 

عمرو أديب منة شلبي الماريجوانا برنامج الحكاية المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

النيابة العامة ترسل مضبوطات منة شلبي إلى هذه الجهة

ترشيحاتنا

وصفوه بالهارب .. الإنتاج الحربى يتقدم بشكوى رسمية ضد سيد عيد

زيادة 400 جنيه في يوم واحد.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار

هبوط كبير في أسعار النفط العالمية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 26 نوفمبر 2022 .. مكاسب مالية للدلو وبشرى سارة للأسد وتحذير للحوت

هند عاكف تكشف تسجيلا صوتيا لأشرف زكي عن أزمة دعوات القاهرة السينمائي

سيد رجب عن فيلم كيرة والجن: تعبنا جدًا.. بس النتيجة كانت تستحق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ