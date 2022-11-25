القانون يطبق على الكل.. تعليق عمرو أديب على أزمة منة شلبي

علق الإعلامي عمرو أديب، على خبر القبض على الفنانة منة شلبى، في مطار القاهرة وبحوزتها مخدر الماريجوانا.

وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن القانون يأخذ مجراه، والقانون يطبق على كل الناس، مضيفا أنه حتى الآن المخدرات ممنوع تداولها في مصر، وفي عدد كبير من دول العالم.

تعاطي وتداول المخدرات في مصر ممنوع



وأضاف أن تعاطي وتداول المخدرات وكل شيئ في مصر ممنوع، لافتا إلى أن :"ياريت الناس تخلي بالها من اللي ممكن تشتريه وانت جاي من الخارج، وده ايه حلويات وبنبون وفيه ايه".

