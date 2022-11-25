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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزومة خاصة لنجوم الأهلي فى منزل شوبير قبل مواجهة المقاولون.. صور

نجوم النادى الاهلي
نجوم النادى الاهلي

أقام مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عزومه غداء لزملائه بالفريق بمنزله اليوم الجمعة قبل مواجهة فريق المقاولون العرب فى ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ونشر محمد الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" شهدت تواجد معظم لاعبي الأهلي إلى جانب الاعلامى أحمد شوبير والد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر، وعلق عليها بايموشن"♥".


 


الأهلي يستعد لمباراة المقاولون

وكان الفريق الأحمر، قد واصل تدريباته أمس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

 

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IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٣٢٣٠٤
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IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٣٢٢١٧
عزومة فى منزل شوبير نجوم النادي الأهلي مصطفى شوبير مباراة الأهلي والمقاولون كأس مصر

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