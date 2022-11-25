عزومة خاصة لنجوم الأهلي فى منزل شوبير قبل مواجهة المقاولون.. صور

أقام مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عزومه غداء لزملائه بالفريق بمنزله اليوم الجمعة قبل مواجهة فريق المقاولون العرب فى ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ونشر محمد الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" شهدت تواجد معظم لاعبي الأهلي إلى جانب الاعلامى أحمد شوبير والد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر، وعلق عليها بايموشن"♥".







الأهلي يستعد لمباراة المقاولون

وكان الفريق الأحمر، قد واصل تدريباته أمس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.