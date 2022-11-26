عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

تلقب بالموناليزا القبطية

حرصت سيدة الأعمال إيفانكا ترامب على زيارة العديد من الأماكن الأثرية في مصر، خلال تواجدها الأخير قبل أيام في مصر رفقة زوجها وابنائها، ومن بينها الكنيسة المعلقة في مصر القديمة، والتي نالت إعجابها أيقونة قبطية موجودة بالكنيسة.

إيفانكا ترامب تزور الكنيسة المعلقة في مصر

نشرت إيفانكا ترامب عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام العديد من الصور التي توثق جولتها، لزيارة الأهرامات والأقصر والمعبد اليهودي بمصر القديمة، وكنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة، والشهيرة باسم «الكنيسة المعلقة» في مجمع الأديان.

ونشرت عبر حسابها بخاصية "استوري" صورة أيقونة قبطية نالت إعجابها من بين 110 أيقونة في الكنيسة المعلقة، هذه الأيقونة تتسم بأنها ذات أهمية تاريخية وفنية إذ تلقب بـ"الموناليزا المصرية" أو “الموناليزا القبطية”، فما قصة هذه الأيقونة ؟

أيقونة نالت إعجاب إيفانكا ترامب في مصر

تُعرف هذه الأيقونة بأنها واحدة من أجمل الأيقونات المحفوظة بالكنيسة المعلقة، وتعرف باسم "الموناليزا المصرية"، وتتسم بأنها أيقونة فريدة من نوعها في مصر والعالم، تظهر فيها السيدة مريم برداءين الأأزرق الخارجي، وآخر بني اللون، ويعلو رأسها تاج ملكي أحمر اللون.

وترجع أهميتها إلى أن كل من ينظر إلى السيدة مريم من أي اتجاه وتبدو وكأنها تنظر إليه أيضا، وهي نفس الطريقة التي تم رسم لوحة "الموناليزا" الشهيرة في فرنسا.

رغم ولادة إيفانكا مسيحية الديانةة لكنها أعلنت اعتناقها اليهودية في عام 2009، ويظل السؤال هل كانت على علم بأهمية هذه الأيقونة قبل زيارتها مصر أم علمت تاريخها بالصدفة، خاصة أنها الأيقونة الوحيدة التي نشرت صورتها عبر حسابها.

قصة أيقونة الموناليزا المصرية

تنفرد أيقونة السيدة العذراء بمساحة مخصصة لها على اليمين فور دخول “كنيسة السيدة العذراء” بعد اجتياز الممر المزين بصور آباء الكنيسة.

تتضمن هذه الأيقونة التي رسمها فنان أرمني، رسم السيدة مريم العذراء وهي جالسة، ويعلوها اثنين من الملائكة، ويجلس القديس يوحنا المعمدان على الجانب وهو يقبل قدم السيد المسيح التي تحمله جالسا على ساقها اليسرى.

كشفت سوزان سمير التي تقدم خدمة سائح بالكنيسة أهمية هذه الأيقونة، وقالت في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد” أن عمر لوحة الموناليزا القبطية إلى القرن الثامن الميلادي أي يقدر عمرها بـ 1800عاما، أما لوحة الموناليزا للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي فترجع إلى القرن السادس عشر الميلادي.

رموز أيقونة الموناليزا القبطية

وتابعت أنه من المحتمل أن يكون دافنشي قد استلهم فكرة لوحته من الموناليزا المصرية، كما قالت سوزان سمير، وفي اللوحة الفنية يشعر الناظر إليها كأن السيدة العذراء تنظر إلى أي شخص يقف أمامها من أي اتجاه، بنفس التكنيك التي رسمت به الموناليزا الإيطالية بمتحف اللوفر الفرنسي.

وهذا يوضح سبب تسمية أيقونة السيدة العذراء والسيد المسيح اسم الموناليزا القبطية، وعن دلالات اللوحة والألوان، فيظهر القديس يوحنا المعمدان وهو يقبل قدم المسيح اعترافا بعظمته.

المعبد اليهودي في مصر القديمة

أما رسم السيد المسيح طفلا مع أن فاق العمر بينه وبين يوحنا 6 أشهر فقط، ليعبر عن مقولة القديس يوحنا المعمدان التى قالها عن السيد المسيح أنه “سيأتى بعدى من هو أقوى منى الذى لست مستحق أن أنحنى وأحل سيور حذائة”، كما قالت سوزان لـ “صدى البلد”.

نظرا لأهمية الأيقونة التاريخية مرت بالعديد من مراحل الترميم ستمرت على مار 30 عاما، في الثمانينيات ثم تم استكمالها في التسعينت مرورا بالمرحلة الأخيرة في عام 2009، ضمن مشروع المجلس الأعلى للآثار لترميم الكنيسة المعلقة وتمويل من قبل المشروع المصري الأمريكي.