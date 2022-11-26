بفستان أبيض أنيق.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها l صور

احتفلت الفنانة رنا رئيس بخطوبتها خلال الساعات الاخيرة من أمس ، وذلك فى حفل أقتصر على الأهل والأصدقاء فقط .

وظهرت رنا رئيس بفستان أبيض انيق ، حاز على إعجاب المتابعين ، بعدما نشر صور عبر خاصية الاستوري على صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

فوجئت النجمة الشابة رنا رئيس، بتلقيها عرض مفاجئ لخطوبتها على الهواء، وذلك خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء اليوم الجمعة، على قناة سي بي سي.

جاء ذلك بينما كانت الإعلامية منى الشاذلي تسأل "رنا" عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريب.

وقبل أن تسترسل في الكلام، كان خطيبها يخرج من بين الجمهور المشارك فى تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته على الفور في حضور شقيقتها الكبرى وشقيقها الأصغر.

رنا رئيس تتعاون مع علي ربيع :

وكانت قد انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس لمسلسل “نص التانى" بطولة الفنانة على ربيع والذى يعود به إلى الساحة الدرامية بعد غياب لمدة عام واحد، منذ مسلسل "أحسن أب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

وبدأ الفنان علي ربيع، التحضيرات لمسلسل "نصي التاني" استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة.

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»، والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.