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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونين من مطبخك.. بيضي وجهك فى دقيقتين

بيضي وجهك بمكونين
بيضي وجهك بمكونين من مطبخك

تعاني من مشكلة اسمرار البشرة وتحتارين بين أفضل العلاجات الطبيعية إليك وصفة لتبيض وتفتيح البشرة لن تكلفك الكثير وسريعة المفعول. 

كشف موقع هيلثي عن وصفة النشاء وماء الورد لتبييض الوجه والتى تتمثل فيما يلي. 

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المكونات لوصفة النشا وماء الورد 

 

نصف كوب ماء بارد 3 ملاعق ماء ورد ملعقة نشا كبيرة.


الطريقة تحضير وتطبيق وصفة النشاء وماء الورد لتبييض الوجه :


على نار هادئة ذوبي النشا في الماء وماء الورد قلبي جيدا لمده دقيقتين أنزليه من النار ثم ضعيه في الثلاجه حتى يبرد.

 بعد أن يبرد الخليط ادهني به الوجه وإتركية حتى ينشف ثم إفركي وجهك برفق أو إشطفية بالماء الدافى ثم الماء البارد. 

استعملي هذه الوصفة مرتين في اليوم لتبييض الوجه. 


تستطيعين إستعمال هذه الوصفة لإزالة إحمرار وإلتهابات الجلد والحبوب التى تحدث بعد نزع الشعر.

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