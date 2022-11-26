بث مباشر.. مقرأة قرآنية من مسجد الإمام الحسين بحضور كبار القراء

انطلقت منذ قليل، مقرأة كبار القراء برواية حفص عن عاصم من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

ترأس المقرأة القرآنية، الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، حيث حضر كل من : القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم خليف.

وبدأت المقرأة القرآنية، من قوله تعالى : "هُوَ الَّذِي ‌خَلَقَكُمْ ‌مِنْ ‌نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ" [الأعراف: 189].



