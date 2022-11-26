لـ صغار المربين وشباب الخريجين.. شروط الاستفادة من المشروع القومي للبتلو| تفاصيل

تحدث الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن أهمية المشروع القومي للبتلو وفوائده للمواطنين والمربين وتفاصيل اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع.

وقال الدكتور طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، إن هذا المشروع يهتم بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الإهدار، مشيرًا إلى أن قرارمنع ذبح العجول الأقل من 100 كيلو ساهم في زيادة الإنتاج حوالي 7 أضعاف مايقرب من 250 كجم بعد أن كان الإنتاج يقتصر على 30 كجم فقط.

42 ألف مستفيد من مشروع البتلو

وأضاف أنه في منتصف عام 2017 تم بدء المشروع بمبلغ 100 مليون جنيه، متابعًا أن اليوم ما تم تمويله وإقراضه وصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات و270 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 42 ألف مستفيد في قرى مبادرة حياة كريمة من الشباب الخريجين وكبار المربين والسيدات لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية.

توزيع الرؤوس على صغار المربين فقط

وأشار إلى أنه في وقت جائحة كورونا شهدت دول العالم مشكلات تتعلق بعدم توافر البروتين الحيواني وزيادة مضطردة في الأسعار، وكانت مصر حينها لديها ثابت واستقرار، مشيرًا إلى أن ما تم اعتماده من رؤوس سيتم توزيعه على صغار المربين فقط (ويتمثل عددهم في 217 رأس ماشية، حيث وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو على اعتماد 16 مليون جنيه لتويل المستفيدين).

شروط الاستفادة من المشروع

ودعا رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، من يريد الاستفادة من المشروع التوجه لأقرب فرع بنكي زراعي متواجد لديه في القرية أو المركز أو أقرب مديرية زراعية ومن ثم يتواصل مباشرة مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلكترونيًا عبر أرقام الواتساب 01558626681، ويتم إرسال لجنة للتأكد من وجود حظيرة قادرة على الإيواء والتسمين.







