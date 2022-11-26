القومي للمرأة بقنا: العنف ضد النساء في القرى أكثر بسبب قلة الوعي| فيديو

قالت الدكتورة هدى سعدي ، مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة قنا، تعقيبا على إطلاق وزارة التضامن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، إن الوزارة أطلقت الحملة تماشيا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أن كل الجهات التنفيذية في الدولة تقوم بالعديد من الفعاليات، الحملات لنشر الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتابع الدكتورة هبة سعدي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن هناك حملات مساندة للمرأة يعمل فيها كافة منظمات المجتمع المدني، لنشر الوعي والثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن دور الرائدات الريفيات يتمحور حول الوصول للسيدات في منازلهم، ونشر الوعي، و الأكثر في صعيد مصر، حيث تواجه السيدة صعوبة للخروج برة المنزل.

وأشارت، إلى أن هناك تدريب الرائدات الريفيات على كيفية التواصل، وتوعية السيدات الريفيات حسب الموضوعات، موضحة أنهم الأداة الرئيسية للعمل على الأرض.

ولفتت، إلى أن برنامج "وعي" يهتم بكل قضايا الأسرة المصرية، سواء قضايا التمكين الاقتصادي، أو الاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأه، والقضايا الصحية، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة أكثر في القرى بسبب “قلة الوعي” .

وتابعت ، أن كثير من المجتمعات الريفية تقدر رجل الدين ، ولذلك فإن المبادرات المجتمعي تتضمن رجال الدين ، والواعظات ، في توصيل الرسالة بشكل صحيح .