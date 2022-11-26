هناء سرور: بيان البرلمان الأوروبى يجافى الحقيقة وبُنى على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ومسيسة

انتقدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بيان البرلمان الأوروبي ، قائلة : أنه بُنى على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ويجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعياً بهدف التشويه على سياسة وجهود مصر الناجحة ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسى لكل مؤسسات الدولة.

وأكدت النائبة هناء سرور أن ما حققته الدولة المصرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو إنجاز كبير وطفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل أو الزراعة ، والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.

وتابعت " هناء سرور " أنه على سبيل المثال مشروع حياة كريمة لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان في مصر ، حيث إنه واحداً من أهم المشروعات العملاقة التي تعظم حقوق الانسان في مصر والعالم أجمع .

وأضافت الدكتورة هناء سرور أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة، ولن تلتفت لمثل هذه المُغالطات والادعاءات المزيفة والتشويش على النجاح .