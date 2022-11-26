عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هناء سرور: بيان البرلمان الأوروبى يجافى الحقيقة وبُنى على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ومسيسة

هناء سرور
هناء سرور

انتقدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بيان البرلمان الأوروبي ، قائلة : أنه بُنى على أكاذيب ومعلومات مغلوطة ويجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعياً بهدف التشويه على سياسة وجهود مصر الناجحة ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسى لكل مؤسسات الدولة.

وأكدت النائبة هناء سرور أن ما حققته الدولة المصرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو إنجاز كبير وطفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو النقل أو الزراعة ، والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.

وتابعت " هناء سرور "  أنه على سبيل المثال مشروع حياة كريمة لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان في مصر ، حيث إنه واحداً من أهم المشروعات العملاقة التي تعظم حقوق الانسان في مصر والعالم أجمع .

وأضافت الدكتورة هناء سرور أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة، ولن تلتفت لمثل هذه المُغالطات والادعاءات المزيفة والتشويش على النجاح .

مجلس النواب البرلمان البنية التحتية حقوق الإنسان لجنة الصحة بالبرلمان مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

كسر فرحة بنته|القصة الكاملة لطلاق أب لزوجته أثناء فرح ابنتهما بدمياط وأمام المعازيم

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

شبورة مائية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

ذكرى وفاتها.. قصة رفض والد صباح لـ أنور وجدى ووصية الشحرورة الأخيرة

مصر تستضيف الاجتماع السنوي الـ 26 للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

كأس العالم.. bein sport تعلن نقل مباراتين على القناة المفتوحة اليوم

منتخب الأرجنتين يسعى لتضميد جراحه أمام المكسيك في كأس العالم .. الليلة

خالي بالك |علامات تكشف الفرق بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ