اليوم .. ندوة للفنانة القديرة سوسن بدر فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تبدأ اليوم فعاليات اليوم الثانى من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، المُقام حاليا فى شرم الشيخ برعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلانى، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

أقيم صباحا حفل توقيع بروتكول بين مهرجان ( ايبار ) بالهند ومهرجان ( شرم الشيخ )، وبعدها ينظم المهرجان حفل توقيع بروتوكول آخر مع جمعية "جايا" بكرواتيا، وبعدها افتتاح معرض الفن التشكيلى للفنانين الكويتيين، وتنظم ادارة المهرجان ندوة للإحتفاء بالمسرح الكويتي ورموزه، الساعة الثانية عشر ظهرا.

وفى اطار تكريم النجمة الكبيرة سوسن بدر، يقام لها ندوة احتفاءا بها ويديرها الكاتب الصحفى والناقد جمال عبدالناصر، وذلك الساعة الثانية والنصف ظهرا.

كما يقام مؤتمرا صحفيا للفنان المسرحى الإماراتى المُكرم عبد الله راشد الساعة الثالثة ونصف عصرا تديرها الصحفية مريم فارس.

كما تبدأ من اليوم فعاليات الورش المقامة خلال المهرجان، عن التمثيل والإرتجال ويحضرها عددا من الشباب، والتى يقدمها كلا من المخرج خالد جلال، والمدرب العالمى هو المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي.



وتبدأ عروض المهرجان اليوم السبت بمسابقة العروض الكبرى، وأول عرض هو مسرحية "August" من المجر إخراج Zoltan Balazs، الساعة الخامسة والنصف مساءا، وضمن مسابقة محور مسرح الشارع يعرض الساعة السابعة مساءا، عرض "السجناء الأحرار" من السعودية إخراج تركي با عيسى، وضمن مسابقة المونودراما يُعرض مسرحية " Yissh" من أمريكا إخراج ليلى عوض الله، وذلك الساعة ١٠،٣٠ مساءا.