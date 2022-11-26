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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإكتشاف المواهب وتنميتها .. افتتاح معرض للأنشطة الطلابية بكوم أمبو شمال أسوان

معرض الأنشطة الطلابية
معرض الأنشطة الطلابية بكوم أمبو

نظم قسم التطوير التكنولوجى بإدارة كوم أمبو التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان إحتفالية إفتتاح معرض الأنشطة الطلابية بكوم أمبو شمال أسوان والذى ضم عرض مشروعات الطلاب والطالبات بإجمالى 21 مشروع متميز ومتنوع وذلك ضمن جهود الأنشطة الطلابية التى تنظمها مديرية التربية والتعليم تنفيذاً لتعليمات عبد الكريم لطفى وكيل المديرية ، والتي تأتى في ظل الاهتمام بإكتشاف وتنمية المواهب والإبداعات والإبتكارات الطلابية.

وقد حضر الفعاليات التي أقيمت بقاعة مناسبات البيت الريفى خالد محمد صالح مدير إدارة كوم أمبو التعليمية، ومحمد صلاح رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة، وسط مشاركة لأعضاء قسم التطوير التكنولوجي، والمعلمين وفرق العمل بالمدارس المختلفة، وكذا أعضاء لجنة التحكيم من توجيه العلوم والدراسات واللغة العربية ، بجانب قسم الجودة وتقويم الأداء بالإدارة .

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أنشطة طلابية

معرض الأنشطة الطلابية بكوم أمبو 

وقد أعجب جميع الحضور بالمشروعات المقدمة من كافة المدارس المشاركة وهي مدارس الشهيد فتحي أمين الإعدادية بنين ، والعباسية الثانوية الجديدة، وإبراهيم بشير الثانوية بنات ، والفرنسيسكان الخاصة، والسادات الإعدادية بنين ، كما أبدى مدير الإدارة عن إعجابه الشديد بالمواهب المتنوعة والمتميزة لدي أبنائنا التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل العمرية، مؤكداً على ضرورة تنميتها وتطويرها لتكون منارة لمستقبل مشرف ومشرق وجميل في ظل رعاية القيادات التعليمية والتنفيذية والسياسية في بلدنا الحبيبة مصر.

وقدم مدير إدارة كوم أمبو الشكر لمدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ، وأعضاء المركز بالمديرية لحضورهم، وجهدهم المبذول في رفعه وتطوير العملية التعليمية بأسوان ، ودعمهم المستمر لأبنائنا التلاميذ والطلاب وإكتشاف مواهبهم ، وصقلها وتنميتها بالشكل المطلوب.

هذا وكان قد شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنطلاق ماراثون لإنتخابات إتحاد الطلاب حيث بدأ تلقي طلبات الترشح من خلال المكاتب التي خصصتها الجامعة، لتسهيل عمليات تقديم الأوراق من الطلاب.

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جهود جامعية

معرض الأنشطة الطلابية بكوم أمبو 

كما قاما الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة والوفد المرافق لهما   بجولة تفقدية لمكتب استقبال الطلاب بعد فتح باب الترشح للتأكد من توفير كافة التسهيلات للطلاب. 

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي إعتماد الجدول الزمني، لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023 حيث يجري فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات بدءًا من اليوم ، وتعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد المقبل، ويجري تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 28 نوفمبر، يليها فحص الطعون يوم الثلاثاء 29نوفمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر. 

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