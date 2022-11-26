بالجلد الأسود.. إليسا تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من دبي.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في دبي.

تألقت إليسا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا اكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع من القماش الجلد مما زاد من أناقتها وجاذبيتها، واتسم الجزء السفلي من الفستان بصيحة البليسية التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت إليسا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إليسا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.