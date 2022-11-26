تغطية خاصة.. تراجع الدولار وارتفاع الذهب عالميا.. فيديو

تفاصيل أسعار الدولار والذهب اليوم

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن تفاصيل أسعار الدولار والذهب اليوم

واصل الدولار تراجعه القوي خلال تعاملات اليوم على المستوى العالمي ووصل إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ عدة شهور.

وهبطت العملة الأمريكية اليوم بنسبة تزيد على 0.03% بعد 0.17 % أمس وانخفاض 1.02 % أول أمس، وفقدت العملة الأمريكية ما يزيد على 2 دولار، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية

ووصلت عقود مؤشر الدولار 105.940 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 106.345 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.605 نقطة.

وتأثر الدولار بالإشارات الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، وكذلك التطورات السلبية التي أضعفت الطلب على العملة الأمريكية، على خلفية تلميحات الفيدرالي رفع الفائدة بشكل صغير في المستقبل القريب، وهذا هو سبب انتهاء ارتفاعات الدولار الأمريكي بالفعل، بحسب ما أكده خبراء البنك التجاري الألماني “كوميرز بنك ”.

وترى عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية كليفلاند لوريتا ميستر، أنه من المنطقي إبطاء وتيرة التشديد قليلا.

وساهم في تراجع الدولار أيضا ضعف عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 3.795%، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنحو 0.71% وسجل نحو 4.1096%.

وعلى المستوى المحلي سجّل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم، في معظم البنوك العاملة في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنكى الأهلي ومصر “24.48 جنيه للشراء، “24.53 جنيه للبيع.

أما أسعار الذهب فقد ارتفعت بأكثر من 8 دولارات في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بدعم من تراجع العملة الأمريكية "الدولار"، لكنها سجلت خسائر أسبوعية طفيفة.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بعد ظهور عدة مؤشرات حول تباطؤ استراتيجية رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في نهاية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم ديسمبر بنحو 0.5%، ما يعادل 8.4 دولارًا، ليصل إلى 1754 دولارًا للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجلت أسعار الذهب خسائر بنحو 0.02%، ما يعادل 40 سنتًا.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.03%، ليسجل 1754.54 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 06:40 مساءً بتوقيت جرينتش

وعلى المستوى المحلي قفزت أسعار الذهب اليوم فى مصر

وجاء متوسط سعر الذهب في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سجل سعر الجرام عيار 24 : 1640 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 1425 جنيها للبيع و 1435 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 18 : 1,230 جنيها

وسجل سعر الجرام عيار 14 : 957 جنيها

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 : 11,480 جنيها

وبلغ سعر الأوقية عيار 24 : 1,754 دولارا .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب