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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عيد ميلاد برج القوس .. أكثر الأبراج توافقا معه

برج القوس
برج القوس

يحتفل مواليد برج القوس من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر بأعياد ميلادهم، ومن أبرز المشاهير الفنانة بسمة وشويكار والفنان محمود حميدة وماجد الكدواني.

الأكثر توافقا مع برج القوس

مواليد برج القوس أشخاص بسطاء يؤمنون بعيش حياة مثيرة غير معقدة، محبون للمرح، صادقون وصريحون، تعرف على الأكثر توافقًا مع القوس خلال التقرير التالي.

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برج الحمل .. حظك اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 : احذر من خصومك

برج الحمل

الأشخاص المولودون في الحمل هم ناريون وصريحون وصادقون تمامًا مثل القوس، لا يؤمنون بالكذب أو تعقيد الأشياء، إنهم لا يخجلون من بذل تلك الجهود الإضافية في العمل وهم طموحون ومندفعون ، وبالتالي ، يتعاملون جيدًا مع القوس.

برج الأسد

يقول مواليد برج الأسد ما يدور في أذهانهم، إنهم لا يلعبون أي ألعاب ذهنية وهم صادقون في نهجهم، إنهم متوافقون مع القوس لأن لديهم نهجًا مشابهًا للحياة مثلهم ولا يؤمنون بالتلاعب بالناس أو المواقف.

برج الدلو

الدلو لديهم شهوة للحياة، إنهم ليسوا مغرمين بالروتين أو الرتابة ويؤمنون بالعيش كل يوم على أكمل وجه، إنهم يحبون فكرة استكشاف أماكن جديدة والذهاب في مغامرات ، تمامًا مثل مواليد برج القوس.

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