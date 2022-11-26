وزير الأوقاف: نجحنا في إعادة الدور الاجتماعي للمساجد بعد توقفها بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ما نقوم به اليوم هو نتاج طبيعي للعمل الجماعي بين مؤسسات الدولة ، لافتا إلى أن خدمة المجتمع تحتاج إلى تنسيق كامل وليس كل مؤسسة تعمل بمفردها .



وأضاف جمعة خلال كلمته في حفل تكريم ٧٤ معلما في المسابقة المشتركة التي نظمتها وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم ، أن ما نقوم به الآن أتي في إطار إطلاق مبادرة بناء الوعي الرشيد التي انطلقت منذ فترة قريبة لنشر الوعي والتثقيف بين كل فئات المجتمع ، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تبذل جهودا مضاعفة بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة لحماية النشء من أفكار التطرف والتشدد لأنهم إذا تشبسوا بهذه الأفكار سنحتاج إلى جهود مضاعفة لتصويبهم.

وأوضح جمعة كان اهتمام الوزارة بإطلاق البرنامج الصيفي بنحو ٧ آلاف مسجد على مستوى الجمهورية وسط إقبال غير مسبوق من الأطفال وبدعم من أولياء الأمور ، مشيرا إلى ان البرنامج لم يكن دينيا بحتا بل تم الاستعانة بالمعلمين والمثقفين وكبار الكتاب ، لهذه المنتديات التي شهدتها المساجد .

وتابع وزير الأوقاف هذه الأنشطة التي شهدتها المساجد منذ انتهاء جائحة كورونا أعادة المساجد الى دورها الطبيعي في المجتمع ، لافتا إلى أن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق ، لذا كان ولابد أن نكثف الأنشطة داخل المساجد .