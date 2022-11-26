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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

سوسن بدر
سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها لا تحب لقب النجم ولكن تفضل كلمة فنانة لأنها مسئولية تتخوف منها، معبرة عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وأضافت مازحة، إنه لا تصلح حاليا لتقديم شخصية نفرتيتي على المسرح، مشيرة إلى أنه توجد العديد من الشخصيات النسائية التي يمكن تقديمها، موضحة: "نحن ننتمي لنون النسوة وأحب تقديم موضوع خاص بالمرأة حقوقها وواجباتها".

جاء ذلك فى إطار تكريم النجمة الكبيرة سوسن بدر، على هامش ندوة احتفاءا بها ويديرها الكاتب الصحفى والناقد جمال عبدالناصر، ضمن المهرجان.

كما يقام مؤتمرا صحفيا للفنان المسرحى الإماراتى المُكرم  عبد الله راشد الساعة الثالثة ونصف عصرا تديرها الصحفية مريم فارس.

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كما تبدأ من اليوم فعاليات الورش المقامة خلال المهرجان، عن التمثيل والإرتجال ويحضرها عددا من الشباب، والتى يقدمها كلا من المخرج خالد جلال، والمدرب العالمى هو المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي.

وتبدأ عروض المهرجان اليوم السبت بمسابقة العروض الكبرى، وأول عرض هو مسرحية "August" من المجر إخراج Zoltan Balazs، الساعة 
الخامسة والنصف مساءا، وضمن مسابقة محور مسرح الشارع يعرض الساعة السابعة مساءا، عرض "السجناء الأحرار" من السعودية إخراج تركي با عيسى، وضمن مسابقة المونودراما يُعرض مسرحية " Yissh" من أمريكا إخراج ليلى عوض الله، وذلك الساعة ١٠،٣٠ مساءا.

سوسن بدر 2
سوسن بدر 2
سوسن بدر1
سوسن بدر1
سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر الفنانة سوسن بدر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى مهرجان شرم الشيخ للمسرح مهرجان شرم الشيخ Arts Entertainment

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