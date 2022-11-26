استعدادا للأمطار .. محافظ الدقهلية يؤكد جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح وشفط المياه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع اية مستجدات فى موسم الشتاء واحتمالية سقوط الأمطار بغزارة وذلك بناءا على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

ووجه "المحافظ " لأهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياة والغاطسات للتعامل الفوري مع ايه طوارئ .



وكلف " مختار" رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل والفورى مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة اتخاذ مايلزم حيال سقوط الامطار الغزيرة وايضا التنسيق اولا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة واخطارها بأية معوقات او مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها .

كما وجه محافظ الدقهلية مسئولى الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الانارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصا على سلامة الارواح والممتلكات، مشيرا لأهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياة الى المناطق الاكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار .