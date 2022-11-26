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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يشهد يوما رياضيا لفريق "شباب يدير شباب YLY"

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم الرياضى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت، فعاليات اليوم الرياضى (blue power ) والذى ينظمه متطوعى شباب يدير شباب "YLY" التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك باستاد جامعة أسيوط بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وفريق أعضاء شباب يدير شباب (yly) والعشرات من شباب وطالبات الجامعة.

وبدأت الفعاليات، بتجمع المشاركين باستاد جامعة أسيوط (القرية الأوليمبية ) ثم إعطاء إشارة البدء للفعاليات والتى أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ثم انطلاق مسابقات الجرى ومسابقات العاب القوى بمضمار العاب القوى ثم فعاليات مباريات تنس الطاولة ةمباريات كرة الطائرة ومباريات مرة اليد ومباريات العاب سكيت.

وفى نهاية اليوم الرياضى، كرم الوزير المحافظ المتميزين من الشباب المشارك فى الفعاليات وسلمهم شهادات التقدير والميداليات كما التقط معهم الصور التذكارية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية الأنشطة والفعاليات الرياضية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة بمشاركة كافة الجهات لاتاحة الفرصة أمام الشباب للتنافس وتنمية مواهبهم وخبراتهم الرياضية والثقافية، مؤكدا دعمه الكامل لعقد لقاءات وجلسات حوارية بصفة دورية مع الشباب بمراكز الشباب بالقرى والنجوع، واستمرار عقد مثل تلك اللقاءات للتواصل مع الشباب بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بالشباب بإعتبارهم قادة المستقبل، موجها الشكر لفريق "YLY" لدورهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والحوارية بالمحافظة وتنظيم المهرجانات الرياضية واليوم الرياضى اليوم الذى خلق جو من التنافس بين الشباب فى كافة الرياضات والالعاب.

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ووجه الدكتور أحمد عبد المولى، الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه للفعاليات الرياضية والشبابية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة ومشاركته فى العفاليات لتحفيز الشباب على التنافس والاجتهاد والحصول على المراكز الأولى فى المشابقات والبطولات الرياضية، ناقلا تحيات الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة للوزير المحافظ وكافة الحضور ودعمه الكامل للفعاليات والانشطة الرياضية والثقافية بالمحافظة.

كما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته، دور مراكز الشباب بالمحافظة وأعمال التطوير التى تتم بها بقرى ومراكزا لمحافظة ودور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري، معلنًا تكرار اللقاءات والفعاليات الرياضية بناءًا على توجيهات الوزير المحافظ بصفة دورية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في تلك الملتقيات والجلسات الحوارية وتحقيق أكبر استفادة لهم، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دوره البارز في دعم أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق برامج التنمية المستدامة.

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