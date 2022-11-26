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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إلغاء هدف والعارضة تمنع أخر| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك والمصري

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى الزمالك والمصري، بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب برج العرب، فى دور ربع النهائي ضمن منافسات كأس مصر 2021-2022.

وبدأ الزمالك متراجعا أمام ضغط المصرى منذ إنطلاقة المباراة.

وأنقذ محمد عواد، مرمى الزمالك بعد مرور رائع من مروان حمدى من مدافع الزمالك ليسددها بقوة ليخرجها عواد ببراعة.

واهدر الزمالك، فرصة هدف محقق في الدقيقة 30 بعد توغل رائع من إمام عاشور من الجهة اليسرى ليمرر عرضية أرضية تمر أمام زيزو وأوباما بغرابة.

وألغى حكم المباراة، هدفاً لنادي الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق إمام عاشور بداعى التسلل.

وحرمت العارضة، فريق المصري من هدف التقدم فى الدقيقة 46 أمام نادي الزمالك.

ويضم التشكيل:  
حراسة المرمى : محمد عواد 
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر 
خط الوسط :  محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"  - سيد عبد الله "نيمار" 
خط الهجوم : يوسف أوباما.


ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

 

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