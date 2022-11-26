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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتتكلم وبتتحرك ولكن.. والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد الجراحة| فيديو

أنغام
أنغام

كشف الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام، عن حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية، قائلا: "الحالة الصحية لأنغام مستقرة جدا.. والدكاترة طمنونى على حالتها.. ونشكر الله على كل شيء".

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وأضاف "محمد علي سليمان" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن أنغام تتحدث وتتحرك ولكن فى حدود المعقول والجميع يلتف حولها حتي يطمئنوا عليها أولا بأول، موضحا أن حالتها الصحية جيدة ومستقرة.

وتابع محمد علي سليمان، أن حركة الأمعاء تعمل بشكل جيد وحالة أنغام مستقرة، مضيفا:"لم أسال عن موعد خروج أنغام من المستشفى واترك القرار للأطباء".

محمد علي سليمان أنغام الحالة الصحية وعكة صحية خروج انغام من المستشفى

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