29 و30 نوفمبر.. دار علوم القاهرة تشارك في حملة التبرع بالدم

تنظم كلية دار العلوم جامعة القاهرة، حملة التبرع بالدم يومى 29 و30 من نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع بنك الدم في قصر العينى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت جامعة القاهرة، قد أعلنت عن حملة التبرع بالدم على مستويات كلياتها، وذلك بالتعاون مع بنك الدم في قصر العيني، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 28 ديسمبر 2022، وتم تخصيص أيام للتبرع لكل كلية.

جامعة القاهرة

يواصل طلاب كليات جامعة القاهرة، أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميدتيرم" للعام الدراسي 2022-2023 بالمرحلة الجامعية الأولى الليسانس والبكالوريوس، وذلك حسب الأجندة الدراسية والخريطة الزمنية للعام الجامعي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم" دون وجود أية مشكلات أو شكاوى من قبل الطلاب، والحرص على توفير جميع التسهيلات لراحة الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عقد امتحانات الميدتيرم بكل كلية يتم حسب طبيعة الدراسة بالكليات وبما يناسب اللوائح الدراسية الخاصة بها، وبإشراف أساتذتها، وبالاشتراك مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس الذين يتم تخصيصهم لمتابعة إجراء الامتحان وبمتابعة من الوكيل المختص.