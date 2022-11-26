"العيل مش بييجي برزقه.. الباز: مصر بتزيد تعداد دولتين من دول الخليج سنويا

قال الإعلامى محمد الباز، أن الساعة السكانية، سجلت اليوم تعداد السكان داخل مصر بـ 104 مليون و 250 ألف.

وأضاف الباز خلال برنامج "آخر النهار"، أن الـ 250 ألف نسمة ازدادوا فقط فى 56 يوما، معقبا:" تقريبا بتزيد كل سنة تعداد دولتين من دول الخليج".

عملية أنتحار

وأكد الباز أن الزياد السكانية تعتبر عملية أنتحار،معقبا:" تحس الناس بتعند مع الدولة، معدل الزيادة أكبر من التنمية".

ولفت الباز، إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تحتل المركز الثاني عربيا والثالث إفريقيا والرابع عشر عالميا، مؤكدا أن الزيادة السكانية ستدمر البلد.

وتابع الباز قائلا:" محتاجين تجديد الخطاب الشعبى، العيل مش بييجي برزقه زى ما الناس بتقول".