اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التفكير الإبداعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر نوفمبر عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.



ومن الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة يطلق المركز برنامجا تدريبيا عن التفكير الابداعي يبدأ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ .

جدير بالذكرانه تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان " إدارة الجوالة و الخدمة العامة " مبادرة مشروع تشغيل ال ١٠٠٠ طالب، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقا للإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ويستهدف المشروع نشر الوعى البيئى والمشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير و إعادة تدوير المخلفات و ترشيد الإستهلاك .