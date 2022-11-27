عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التفكير الإبداعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر نوفمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ومن الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة يطلق المركز برنامجا تدريبيا عن  التفكير الابداعي يبدأ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢     . 

جدير بالذكرانه تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان " إدارة الجوالة و الخدمة العامة " مبادرة مشروع تشغيل ال ١٠٠٠ طالب، فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقا للإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ويستهدف المشروع نشر الوعى البيئى والمشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير و إعادة تدوير المخلفات و ترشيد الإستهلاك .

جامعة حلوان الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة في قسيمة طلاق أم العروسة دمياط المنفصلة يوم فرح ابنتها

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

ترشيحاتنا

حكم خطبة المرأة في عدتها بالحمل.. دار الإفتاء تجيب

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 27-11-2022

هواتف لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل من هونر بإمكانات ممتازة

5 قواعد لحسم التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

العالم ينتظر لقاحا يحمي من جميع سلالات الإنفلونزا خلال عامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

عدوى مميتة.. اكتشاف 5 فيروسات جديدة فى الخفافيش| تفاصيل

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ