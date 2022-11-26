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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

على هامش الملتقى السنوي الثالث

كوثر محمود تتسلم جائزة الإبداع عن معاهد التمريض

نقيب التمريض
نقيب التمريض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، فى فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية 2022، تحت شعار "نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة .. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل.  

وتسلمت عضو الهيئة العامة للرعاية الصحية، جائزة الإبداع عن معاهد رعاية لتعليم التمريض بمحافظة بورسعيد، حيث تم إعداد نموذج مميز من تعليم التمريض بهيئة الرعاية الصحية من خلال تطوير شروط القبول واختيار الطلبة والطالبات وتحسين التجهيزات وتطوير اداء القائمين علي العملية التعليمية ووضع نظام لتعليم الطلبة اللغة الإنجليزية، كما تم إعداد زى مميز للطلبة الاناث والذكور سواء اثناء المحاضرات النظرية والتدريب العملي.

وأبدت نقيب التمريض سعادتها بالتكريم معتبرة أنه تكريم لكافة أطقم التمريض.

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يُعقد الملتقى السنوي الثالث للهيئة تحت رعاية، الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وعدد من السفراء العرب والأفارقة والأوروبيين، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المهمة والمؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، وقيادات شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص.

شهد الملتقى أول هولوجرام تفاعلي ثلاثي الأبعاد في مصر، حيث استعرض الهولوجرام دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى استعراض قصة نجاح وجهود وأبرز إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحسين مستوى جودة الخدمات الطبية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، علاوة على تعاون الجهات المختلفة في دعم جهود هيئة الرعاية الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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تجدر الإشارة، إلى إطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت 26 نوفمبر  2022، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كبار الشخصيات العربية والدولية المهمة والمؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، تحت شعار (نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة .. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل)، تزامنًا مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019.

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