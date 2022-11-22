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أخبار البلد

نقيب التمريض: التنظيم والإدارة يوافق على ضم البكالوريوس التقني لقانون المهن الطبية

نقيب التمريض
نقيب التمريض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم فى اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، لمناقشة أزمة خريجى البكالوريوس التقنى،  ومطالبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بحل مشاكلهم، بعد أن تلقت النقابة العامة للتمريض العديد من الشكاوى.

شكاوى خريجى البكالوريوس التقني

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن شكاوى خريجى البكالوريوس التقني تمثلت فى؛ عدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالى، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفى، وخروجهم من قانون ١٤ الخاص بالمهن الطبية، حيث أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رفض التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018 تزامنًا مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت أن الاجتماع عُقد بحضور الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى هيئة مكتب مجلس النواب وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، ومجموعة ممثلة من التمريض التقني، ونقيب التمريض بمحافظة الدقهلية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأنه تم مطالبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحل مشاكل خريجى البكالوريوس التقني، وذلك بإضافتهم لقانون ١٤، والحصول على مستحقاتهم المالية واستمرار عملهم فى مجال التمريض، حيث أن الجهاز أصدر قرار أن يكون عملهم إدارياً، لافته إلى أنه تم مخاطبة الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني الى اخصائي تمريض فى مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم.

وأوضحت نقيب التمريض، أن البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثى التخرج وحتى عمر ٤٥ عام، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين كل عام دراسي مكون من ٣ تيرم وبعد للتخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافته إلى أن تلك الفئة تدرس جانب عملهم واجتهدوا حتى حققوا هدفهم.

وأكدت أن جهاز التنظيم والادارة وافق فى اجتماعه اليوم على ضم خريجى البكالوريوس التقني لقانون ١٤ للمهن الطبية واستمرار عملهم فى مهنة التمريض وليس العمل الإدارى، لافته إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم الادارة، ولجنة صحة، ونقابة التمريض ونقابة المهن الصحية، للانتهاء من تفعيل التوصيات الخاصة بأزمة خريجى البكالوريوس التقني خلال من اسبوعين لأربع أسابيع.

التمريض نقيب التمريض مجلس الشيوخ لجنة الصحة النقابة العامة للتمريض مجلس النواب

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