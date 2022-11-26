فرصة أمام المصريين.. الهجرة: الجانب السعودي يرغب في زيادة العمالة بشرط

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: زيارتي للجالية المصرية فى السعودية بداية لزيارات متعددة لباقي الجاليات في الخارج.

وأوضحت “الجندي”، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "من مصر "، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن هدف زيارتها للسعودية هو بحث سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة.



وتابعت سها الجندى: أن الدولة تقف إلى جانب الجاليات المصرية فى الخارج وأنها اقترحت آلية تواصل مباشر لحل أي مشكلات تواجه الجاليات.

وأكدت سها الجندى، أن الجانب السعودية يرغب فى زيادة العمالة الأجنبية بصفة عامة من 13 مليوناً لـ 27 مليوناً بشرط أن تكون عمالة مُدرّبة وعلى أقصى درجات من الكفاءة.

وأوضحت سها الجندى، أنه يجرى التنسيق مع الجانب السعودى لـ تدريب العمالة التى يحتاجها عبر مراكز مشتركة للتدريب، معقبة: "هنساعد المصريين على التدريب لربطهم بسوق العمل فى الخارج".

ولفتت سها الجندى، إلى أن وزارة الهجرة تعمل على إنشاء شركة استثمارية للمصريين فى الخارج، معقبة: "حاليًا فى المرحلة التمهيدية".



