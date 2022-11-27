ناسا تعلن رقم قياسي جديد في الفضاء بعد 10 أيام من انطلاق كبسولتها

في إطار برنامج ارتيمس ١، سجلت كبسولة «أوريون» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، رقماً قياسياً جديداً من حيث المسافة التي قطعتها من الأرض، بعد نحو 10 أيام من إطلاقها، في إنجاز جديد للوكالة.





وأعلنت «ناسا»، في تغريدة على «تويتر»، منذ ساعات أن «أوريون» تبعد عن الأرض بأكثر من 249 ألف ميل (أكثر من 400 ألف كيلومتر)، مشيرة إلى أن هذه هي أطول مسافة قطعتها مركبة فضائية مخصصة لركاب من البشر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.





وتم تسجيل الرقم القياسي السابق منذ أكثر من 50 عاماً، من قبل مهمة «أبولو 13»، والتي قطعت مسافة 248 ألفاً و655 ميلاً.



ولا يوجد بشر على متن كبسولة «أوريون»، حيث إنه ليس من المقرر أن ينضم رواد الفضاء حتى بدء مهمة «أرتيمس 2» في عام 2024.



وقبل وقت قصير من تسجيل الرقم القياسي، اليوم السبت، دخلت كبسولة «أوريون» إلى مدار القمر.