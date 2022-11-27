عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرته وأطفاله يستغيثون عبر مكبرات الصوت لإقناعه بالعدول

اللهم ارحمني واغفر لي.. آخر كلمات شاب حاول القفز من برج ضغط عالي

إنقاذ حياة شاب حاول
إنقاذ حياة شاب حاول القفز من أعلي برج ضغط عالي

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الصدمة والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع أنباء عن محاولة الشاب محمد عابدين بائع عطور إنهاء حياته بالقفز من أعلي برج ضغط عالي بسبب مروره بأزمة نفسية وضائقه مالية مفاجئة.

txt

وكيل شباب الغربية يكرم فريق عمل كرفان للتوعية البيئية


"اللهم ارحمني واغفر لي".. آخر كلمات "عابدين" أثناء محاولته القفز من أعلي برج ضغط عالي، وكشفت ابنة الشاب أن أبيها ردد هذه الكلمات، وقالت له بمكبرات الصوت "عاوزينك يا بابا ترجع لنا"، وتم إنقاذ حياته بواسطة تعاون قوات الحماية المدنية.

كهرباء الغربية: غدا أعمال قطع التيار عن محطة محولات سبرباى بطنطا

من ناحيه أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في إنقاذ حياة الشاب "محمد عابدين "في العقد الثالث من عمره حال قيامه بمحاولة إنهاء حياته بالقفز من أعلي كوبري الضغط العالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى.

تجارية الغربية تعلن تنظيمها لدورة تدريبية افتراضية مجانية عن الفاتورة الإلكترونية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بمحاولة شاب انهاء حياته من أعلي برج ضغط عالي بنطاق قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.

وفاة شاب خلال لعب كرة القدم بأزمة قلبية في الغربية


وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إنقاذ بالتنسيق مع زملائه من الشباب وتم إنزاله. 

وأفاد شهود عيان بأن الشاب حاول تقليد طريقة "ابوالعربي" أثناء محاولة انهاء حياته من أعلي برج ضغط عالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20221126-WA0092
IMG-20221126-WA0092
IMG-20221126-WA0095
IMG-20221126-WA0095
IMG_٢٠٢٢١١٢٧_٠١٢١٥٦
IMG_٢٠٢٢١١٢٧_٠١٢١٥٦
IMG-20221126-WA0096
IMG-20221126-WA0096
IMG-20221126-WA0093
IMG-20221126-WA0093

received_1332095040855678
received_1332095040855678
received_826127461929924
received_826127461929924
received_505617521610201
received_505617521610201
received_873165030468189
received_873165030468189
received_5750668164976983
received_5750668164976983
محافظة الغربية الغربية الضغط العالي الحماية المدنية عابدين إنهاء حياته امن الغربية ضغط عالي قوات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة في قسيمة طلاق أم العروسة دمياط المنفصلة يوم فرح ابنتها

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

موضوعات متعلقة

تحرير 61 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

ترشيحاتنا

حكم خطبة المرأة في عدتها بالحمل.. دار الإفتاء تجيب

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 27-11-2022

هواتف لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل من هونر بإمكانات ممتازة

5 قواعد لحسم التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

العالم ينتظر لقاحا يحمي من جميع سلالات الإنفلونزا خلال عامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

عدوى مميتة.. اكتشاف 5 فيروسات جديدة فى الخفافيش| تفاصيل

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ