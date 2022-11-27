اللهم ارحمني واغفر لي.. آخر كلمات شاب حاول القفز من برج ضغط عالي

أسرته وأطفاله يستغيثون عبر مكبرات الصوت لإقناعه بالعدول

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الصدمة والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع أنباء عن محاولة الشاب محمد عابدين بائع عطور إنهاء حياته بالقفز من أعلي برج ضغط عالي بسبب مروره بأزمة نفسية وضائقه مالية مفاجئة.



"اللهم ارحمني واغفر لي".. آخر كلمات "عابدين" أثناء محاولته القفز من أعلي برج ضغط عالي، وكشفت ابنة الشاب أن أبيها ردد هذه الكلمات، وقالت له بمكبرات الصوت "عاوزينك يا بابا ترجع لنا"، وتم إنقاذ حياته بواسطة تعاون قوات الحماية المدنية.

من ناحيه أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في إنقاذ حياة الشاب "محمد عابدين "في العقد الثالث من عمره حال قيامه بمحاولة إنهاء حياته بالقفز من أعلي كوبري الضغط العالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بمحاولة شاب انهاء حياته من أعلي برج ضغط عالي بنطاق قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.



وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إنقاذ بالتنسيق مع زملائه من الشباب وتم إنزاله.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب حاول تقليد طريقة "ابوالعربي" أثناء محاولة انهاء حياته من أعلي برج ضغط عالي بقرية كفر حجازي بمركز المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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