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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لينا شاماميان تروج لمسلسل النزوة قبل طرحه

لينا شاماميان
لينا شاماميان

روجت المطربة لينا شاماميان لتتر مسلسل النزوة والذي يحمل اسم "ياغصن شايل والمقرر طرحه اليوم

وكتبت "لينا" عبر حسابها على فيسبوك:"غداً الأحد ٢٧ إطلاق أغنية (يا غصن شايل)، تيتر مسلسل #النزوة على قناتي الرسمية فيسبوك، و جميع صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بي.

وتابعت:"شكراً تونس على كل هذا الحب، سأشارككم صور من حفلات وأمسيات هذا الخريف قريباً، في طريقي الآن إلى القاهرة ادعولنا".

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وكان قد تصدر مسلسل النزوة للمخرج أمير رمسيس قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip في مصر والدول العربية، كما حصد ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، ويتناول المسلسل جريمة قتل تتوجه فيها أصابع الاتهام إلى أكثر من شخص وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام والخيانة.

مسلسل النزوة

مسلسل النزوة هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير The Affair الذي حصد العديد من الجوائز والترشيحات من جولدن جلوب وبرايم تايم، وتدور أحداث المسلسل حول قضية قتل، ولكن كأي قضية قتل هناك قصة وراء ما حدث، وهذه القصة تمتد إلى سنوات سابقة. وخلال التحقيق في هذه القضية يستعيد الزوجان الحاليان ياسر وهالة تفاصيل بداية علاقتهما الشائكة.

يؤدي بطولة مسلسل النزوة، النجوم خالد النبوي، عائشة بن أحمد، سالي شاهين، عمر الشناوي، معالجة درامية محمد الحاج، وإخراج أمير رمسيس.

عمر الشناوي التواصل الاجتماعي عائشة بن احمد امير رمسيس لينا شاماميان المطربة لينا شاماميان غرفة 207

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