أهم الأخبار.. حقيقة تفاوض اتحاد الكرة مع رينارد وداليا مصطفى تشكو من غلاء الدروس الخصوصية

الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة



مصرع معاق ذهنيا في حريق منزل بسوهاج



اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينارد



داليا مصطفى تشكو من غلاء الدروس الخصوصية: الحصة بـ 900 جنيه.. فيديو



رئيس شعبة المجوهرات: لا ننصح ببيع الذهب في الفترة الحالية



علي جمعة يتحدث عن صفات النفس اللوّامة وسبب تسميتها



رابع يوم على التوالي.. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

