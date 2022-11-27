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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رابع يوم على التوالي.. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل  ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39,791 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36,082 بلا أعراض.

وقالت مدينة شنتشن الصينية إنها ستحد من نسبة إشغال المطاعم والأماكن المغلقة الأخرى إلى 50% في إطار تدابير الوقاية من كوفيد-19.

وأضافت في بيان حكومي على ويشات، أنه سيتم منع الوافدين الجدد إلى المدينة الجنوبية من دخول أماكن مثل المسارح وصالات الألعاب الرياضية في الأيام الثلاثة الأولى من وصولهم.

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وسجلت الصين 35,183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31,709 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 39,506 إصابات محلية جديدة منها 3648 مصحوبة بأعراض و35,858 بلا أعراض ارتفاعا من 34,909 في اليوم السابق.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة مقارنة مع عدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 307,802 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

الصين كورونا إصابات فيروس كوفيد 19

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