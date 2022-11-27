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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف متزايدة من تكرار توقف إمدادات الطاقة في أوكرانيا

محطة نووية
محطة نووية

تضرب المخاوف المتزايدة أوكرانيا من أن استهداف روسيا المستمر لشبكة الكهرباء الأوكرانية سيهدد سلامة محطات الطاقة النووية في البلاد ، في أعقاب إغلاق طارئ غير مسبوق يوم الأربعاء الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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قال بترو كوتين ، رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية Energoatom ، إن جميع آليات الأمان عملت على النحو المنشود يوم الأربعاء ، ولكن  تلف مولدين أثناء العملية ، مما أدى إلى تأخير إعادة تشغيل مفاعلين. 

وذكر كوتين إن عمليات الإغلاق المتكررة الناجمة عن المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، قد تتسبب في أضرار جسيمة ، مع تأثير خطير محتمل على إمدادات الطاقة في أوكرانيا وربما على السلامة النووية.

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