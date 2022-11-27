مخاوف متزايدة من تكرار توقف إمدادات الطاقة في أوكرانيا

تضرب المخاوف المتزايدة أوكرانيا من أن استهداف روسيا المستمر لشبكة الكهرباء الأوكرانية سيهدد سلامة محطات الطاقة النووية في البلاد ، في أعقاب إغلاق طارئ غير مسبوق يوم الأربعاء الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال بترو كوتين ، رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية Energoatom ، إن جميع آليات الأمان عملت على النحو المنشود يوم الأربعاء ، ولكن تلف مولدين أثناء العملية ، مما أدى إلى تأخير إعادة تشغيل مفاعلين.

وذكر كوتين إن عمليات الإغلاق المتكررة الناجمة عن المزيد من الهجمات الصاروخية الروسية، قد تتسبب في أضرار جسيمة ، مع تأثير خطير محتمل على إمدادات الطاقة في أوكرانيا وربما على السلامة النووية.