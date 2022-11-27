الصحف الكويتية اليوم| المرشد الإيراني يلوح بتصعيد إقليمي.. وتفشي كورونا يشعل الاحتجاجات في الصين.. وكيم يتعهد بتزويد كوريا الشمالية بـ«أقوى قوة نووية في العالم

الديحاني: الكويت المستثمر الأول في الأردن

أردوغان: سنجعل كل شبر من بلدنا آمنا عبر مكافحة الإرهاب

رئيسة تايوان تترك زعامة الحزب الحاكم بعد خسارته في الانتخابات المحلية

البيت الأبيض يدين لقاء ترامب بأحد دعاة تفوّق العرق الأبيض

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يسعى إلى توجيه الإعانات للفئات محدودة الدخل

تحطم مروحية في كوريا الجنوبية

الحكومة الألمانية تبسط إجراءات الحصول على الجنسية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة القبس إنه على وقع تزايد المناصب الشاغرة في جهات الدولة، كشف مصدر حكومي أن قطار قرارات الاستقالة والإحالة للتقاعد سيكمل مسيرته قبل انتهاء العام الحالي، وسيتم تسكين الشواغر القيادية في أغلب الوزارات والإدارات الحكومية، وستشهد الجهات استقراراً خلال أسابيع.

وكشف مصدر أن الحكومة ستعتمد أكثر من 30 قيادياً خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم تسكينهم في مناصبهم للدفع بعجلة التنمية والبت في الملفات العالقة، والقضايا الملحة.



أشارت صحيفة الأنباء إلى استقبال مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد د ..جدعان فاضل جدعان الوفود الإعلامية العسكرية لدول مجلس التعاون.

ورحب العقيد د.جدعان فاضل جدعان بالوفود الشقيقة ونقل إليهم تحيات القيادة الكريمة في الحرس الوطني.

وتخلل اللقاء بحث التعاون في المجال الإعلامي، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتوعية والعلاقات العامة، بما يسهم في تحقيق التطور ومواكبة كافة المستجدات الإعلامية وحماية منتسبي المؤسسات العسكرية في دول الخليج الشقيقة والحفاظ على الروح المعنوية العالية لهم.



أشارت صحيفة الوطن إلى ما قاله قال السفير لدى الأردن عزيز الديحاني إن الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بمبلغ 5.5 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار.

وأعرب الديحاني خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس تحت عنوان «تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية - الكويتية» عن أمله أن يتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى مستوى التعاون السياسي.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الوطن إن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة، نفذوا ليل الجمعة ـ السبت، كمينا استهدف آلية عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، جنوب شرق اليمن. وذكرت مصادر أن قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة، الرائد سالم الجبواني، قتل، وأصيب آخرون من رفاقه، إثر الكمين الذي وقع في منطقة المصينعة.

أوضحت صحيفة القبس تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته عازمة على جعل كل شبر من تركيا آمنا عبر عملياتها في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية قونية وسط البلاد.

وترحم أردوغان على 3 عسكريين أتراك استشهدوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في منطقة عملية «المخلب ـ القفل»، شمالي العراق.



أشارت صحيفة الجريدة إلى دعوة المرشد الإيراني قوات الأمن إلى قمع الاحتجاجات، ملوّحاً بتصعيد إقليمي، في حين بحث رئيس الحكومة العراقي مع سفير إيران لدى بغداد ضبط الحدود بين البلدين، وسط استمرار تحشيد إيران عسكرياً، وتخوف من اقتحام الحرس الثوري والجيش الحدود العراقية.

وبالتزامن مع اليوم الـ70 لاحتجاجات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي، شدد المرشد الإيراني علي خامنئي على تمسك بلاده بمد نفوذها الإقليمي خاصة في العراق وسورية ولبنان بموازاة التصدي لمن وصفهم بـ «مثيري الشغب والجهلة والمرتزقة ولكل إرهابي في الداخل»، ومعتبراً أن التفاوض مع الولايات المتحدة، لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على طهران، لن يحل المشاكل التي تعانيها الجمهورية الإسلامية.



أفادت صحيفة الأنباء بأن وكالة أنباء إيرانية تابعة للحكومة تعرضت للقرصنة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهرين إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها في طهران من قبل «شرطة الأخلاق» التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وأشارت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية إلى أن «مجموعة من المقرصنين جعلت موقع وكالة أنباء فارس غير متاح لبضع لحظات».

وتعد وكالة «فارس» للأنباء واحدة من المصادر الرئيسية للمعلومات التي تنشرها الدولة بشأن الاحتجاجات الدائرة في إيران، والتي تصفها الوكالة عموما بأنها «أعمال شغب».

دوليا، أبرزت صحيفة الراي إدانة البيت الأبيض أمس السبت لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في دارته في فلوريدا شخصا معروفا بأنه من دعاة تفوّق العرق الأبيض ومغني الراب كانييه ويست الذي أثارت تصريحات له اعتُبرت معادية للسامية موجة ردود فعل شاجبة.

وأكد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الجمعة أنه تناول العشاء مع مغني الراب في مقر إقامته في فلوريدا، مشيرا إلى أن الأخير أحضر بعضا من أصدقائه بينهم نيك فوينتيس، المعروف بآرائه العنصرية والمعادية للسامية.



أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد أن الصين سجلت ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

وسجلت الصين 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض.



ذكرت صحيفة الأنباء أن الغضب الشعبي في الصين تجسد من توسيع إجراءات الإغلاق للحد من تفشي «كوفيد-19» في أنحاء البلاد في صورة احتجاجات نادرة من نوعها خرجت في إقليم شينجيانغ الذي تسكنه الاقلية العرقية «الويغور» المسلمة في غرب الصين والعاصمة بكين مع تسجيل الإصابات بالفيروس رقما قياسيا جديدا.

ورددت الحشود، التي خرجت إلى الشوارع في أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، هتافات تقول: «أنهوا الإغلاق!» رافعين قبضاتهم في الهواء بعدما أثار حريق مميت شب الخميس الفائت الغضب بسبب إجراءات الإغلاق التي طال أمدها، وذلك حسبما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مساء أمس الاول.



ذكرت صحيفة القبس إن تعد الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية.

ستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث، وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء. منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يُدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.



أفادت صحيفة الوطن بتأكيد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم، أنّ بلاده المسلّحة نوويًا تعتزم امتلاك «أقوى قوّة استراتيجيّة في العالم»، وذلك خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارّات ظهرت فيه ابنته للمرّة الثانية في مكان عامّ.

وكافأ كيم الجنود والعلماء الذين شاركوا في تطوير صاروخ هواسونغ -17 الجديد، بمجموعة كبيرة من الترقيات. وأطلق المحلّلون العسكريّون تسمية «الوحش» على هذا الصاروخ القادر على بلوغ البرّ الرئيسي للولايات المتحدة. وكان هذا الصاروخ البالستي العابر للقارّات قد اختُبر في 18 نوفمبر وسقط في المياه قبالة اليابان.



قالت صحيفة الراي إن رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم اليوم،أعلن أن الحكومة تراجع برنامج الإعانات بهدف توجيه الأموال للفئات محدودة الدخل، وسط التركيز على معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة مع توليه منصبه في وقت يتباطأ فيه النمو.

وقال أنور في مؤتمر صحفي إن أمام الوكالات الحكومية أسبوعين لمراجعة تداعيات تقليص الدعم. وتقدم ماليزيا إعانات لجميع المواطنين، ويمثل دعم الوقود وزيت الطهي أكبر النفقات. كما أنها تدعم الكهرباء والسكر والدقيق.

وقال أنور، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد انتخابات جرت الأسبوع الماضي، «يجب توجيه الإعانات لمستحقيها، وإلا ستذهب للأثرياء أيضا».



أشارت صحيفة الكويتية إلى اعلان رئيسة تايوان تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات المحلية. وقالت تساي للصحافيين إن «نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا... أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي».



أوضحت صحيفة الجريدة اعلان وكالة يونهاب للأنباء تحطم طائرة مروحية، اليوم الأحد، في محافظة يانغيانغ الساحلية الشرقية بمقاطعة غانغوون في كوريا الجنوبية. وتجري عمليات الإنقاذ باستخدام طائرتي إطفاء وفرق إنقاذ وفرق عمل معنية بحالات الطوارئ.