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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: إعدام 147 طن أغذية و20 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 146 طنا و675 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و20 ألف و29 لترا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، منذ بداية شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر الجاري، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 29 ألفا و217 منشأة غذائية، وتم سحب 25628 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد «عبد الغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم التحفظ على 327 طنا و722 كيلوجرام أغذية، و28 ألفا و698 لتر عصائر ومشروبات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إغلاق 2623 منشأة تُدار بدون ترخيص.

فيما أكدت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، أنه يتم تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية، والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

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