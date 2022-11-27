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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات جدري القردة في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 29 ألف حالة

صدى البلد

   ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القردة بلغت 29 ألفا و248 حالة في مختلف الولايات الأمريكية.
وأضاف المركز - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن ذروة حالات الإصابة بلغت 527ر5 في ولاية كاليفورينا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التي سجلت إجمالي 156ر4 حالة إصابة، ثم ولاية تكساس بعدد 814ر2، وتلتها ولاية تكساس بإجمالي 797ر2 حالة، وتلتها ولاية جورجيا بإجمالي 951ر1حالة.
وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن إجمالي توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة، ذكر فيه أنه تم توزيع مليون و90 ألفا و222 جرعة من لقاج جينيوس لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ18 عاما.
 

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