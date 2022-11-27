مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. غدا

امتحانات الثانوية العامة 2023.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل جديدة بشأنها لحسم الجدل والاستفسارات المثارة بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي عاجل غدا، الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، للإعلان عن المواصفات الفنية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 والكشف عن تفاصيل خطة الوزارة في المرحلة المقبلة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تصحيحها سيكون إلكترونيا.

%85 من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

%15 من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة مقالية قصيرة Short Essay.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام أوبن بوك.

يمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية.

نموذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير Rubrics لضمان سرعة وموضوعية التصحيح.

لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطالب منتظم.

سيتاح للطلاب تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع الوزارة وورقيا في المدارس بخط الطالب.

ستتم إتاحة امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023، بحيث يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من مُتعدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس الثانوية.

تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وكذلك تدريبهم على آلية وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات.

وقررت وزارة التربية والتعليم رسميا وقف التحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023، إلا للحالات الضرورية التى تستدعى ذلك فقط، على أن يكون ذلك من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، إنه سوف تتم مساءلة كل من ينطبق عليه شروط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ولم يتقدم لتحديث بياناته على الرابط المخصص لذلك، ولم يطبع استمارة الترشيح لتقديمها في الميعاد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لاحظت ضعفا شديدا في نسبة تسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمقارنة بالأعداد المستهدفة.

وشددت وزارة التربية والتعلمي والتعليم الفني، على ضرورة تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة سلفا، ليتمكن مديرو مديريات التربية والتعليم من متابعة عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تهدف لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.