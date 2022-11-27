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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: دعم أوكرانيا مكلف بالنسبة لسكان الدول الغربية

أمين الناتو
أمين الناتو

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، أن دعم أوكرانيا في النزاع الجاري مكلف للغاية بالنسبة لسكان الدول الغربية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة "الحفاظ وتعزيز المساعدات لكييف".

وقال ستولتنبرج في حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "يعني ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة أوقاتا صعبة للعديد من الأسر في أوروبا".

وأضاف: "والدعم الحازم من جانب ألمانيا (لمثل هذه الأسر) أمر بالغ الأهمية"، مشيرًا: "ولكن يجب علينا زيادة مساعداتنا لأوكرانيا. سيساعد ذلك الأوكرانيين في حماية حقهم في الدفاع الذاتي".

كما أوضح ستولتنبرج أنه "من الممكن تعزيز مواقع أوكرانيا في طاولة المفاوضات عن طريق تقديم الدعم العسكري لها"، معبرًا عن اعتقاده أن "أفضل طريق للحفاظ على السلام هو دعم أوكرانيا".

وكان مسئول أوكراني قال في وقت سابق إن بعض الدول تقدم  مساعدات عسكرية لأوكرانيا، رغم أنها لا تتحدث عنها بل وتنكر مشاركتها، مشيرًا بذلك إلى أن الأمر يحدث سرًا.

وأوضح المسئول الاوكراني، أنه في هذه الحالات، تتلقى أوكرانيا أسلحة عبر دول ثالثة ، وليس بشكل مباشر.

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