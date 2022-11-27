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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل مشروع الاستعانة بالصيادلة للعمل مساعدي أطباء بمنظومة للتأمين الصحي الشامل

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من تغطية المحافظات التي نص قانون التأمين الصحي الشامل علي تطبيق المنظومة فيها  قبل المدد الزمنية التي وضعها القانون.

واضاف السبكي، في تصريحات للصحفيين علي هامش الملتقي الثالث لهيئة الرعاية الصحية، إن القانون قسم المحافظات علي 15 سنة يتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل، مشيرا إلي أن القانون نص علي أن المرحلة الأولي تضم 5 محافظات ليس من بينها الاقصر وأسوان، وهما يمثلان 60% من  كثافة المحافظات المقرر دخولها في المرحلة الثانية.

وأوضح السبكي، أن التامين الصحي في خلال ٣ سنوات فقط تواجد في ٦ محافظات بإجمالي مستفيدين ٤.٦ مليون مستفيد، موضحا أن هناك قرار من مجلس الوزراء بضم المنشآت الطبية في محافظتي السويس وأسوان الي هيئة الرعاية الصحية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن هناك عقبة فيما يتعلق بنقص الكادر البشري يتم حلها من خلال ٣ محاور أساسية أولها: المتعلق بقلة بعض التخصصات الطبية النادرة ،ويتم التغلب عليها بالحوافز المادية لجذب الأطباء ومن ضمنها تخصص طب الأسرة، مشيرا إلي أن التحدي الثاني إدخال التكنولوجيا في العديد من الإجراءات الطبية من الأشعة والكلينك باثولوچي.

وأضاف أن المحور الثالث تعمل الهيئة حاليا عليه بدراسة التوجه العالمي بـ"التدريب التحويلي"، الذي يهدف لتأهيل التخصصات التي  تضم أعداد كبيرة للعمل في تخصصات أخري بها عجز، وعلي سبيل ذلك "الصيادلة" حيث من المقرر أن يتم وفقا للرؤية يعمل الصيدلي مساعد للطبيب بعد دورات تدريبية معينة وهذا يتم تطبيقه في هيئات مناظرة في نجلترا وغيرها من البلاد الأوربية وهذا الأمر سيتم تطبيقه أيضا في تخصصات السكرتارية الطبية وفنيين التخدير لسد عجز أطباء التخدير.

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