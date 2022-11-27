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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... هدف كوستاريكا في شباك اليابان

صدى البلد

سجل كيشير فولر، هدف الفوز لكوستاريكا في شباك اليابان عند الدقيقة 81 بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، على ملعب (أحمد بن علي).

تشكيل اليابان ضد كوستاريكا اليوم في كأس العالم

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، كو إيتكوارا، ميكي ياماني.

خط الوسط: يوكي سوما، ريتسو دوان، هايدماسا موريتا، دياتشي كامادا، إيندو واتارو.

خط الهجوم: أياسي أويدا.

تشكيل كوستاريكا ضد اليابان اليوم في كأس العالم

حراسة المرمى: كيلور نافاس.
خط الدفاع: بريان أوفيدو، أوسكار دوارتي، فرانشيسكو كالفو، كيندال واتسون.

خط الوسط: جيرسون توريس، يلتسين تاجيدا، سيلسو بورجيس، كيشير فولر.

خط الهجوم: أنتوني كونتريراس، جويل كامبل

وجذب منتخب اليابان الأضواء إليه بفوزه المثير (2/1) على ألمانيا، الأربعاء الماضي، حيث قلب تأخره (0/1) إلى انتصار سيظل خالدا في الأذهان، عقب تسجيله هدفين خلال آخر 15 دقيقة من اللقاء.

ويتواجد منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا المتصدر، بعد فوزه الساحق 7/0 على منتخب كوستاريكا متذيل الترتيب.

 

 

https://twitter.com/alkasschannel/status/1596831471980793857?t=jfLP8TwgNi4D1EldCfp9YQ&s=19

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