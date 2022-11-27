مسلسل العنف مستمر.. قتيل و5 إصابات في إطلاق النار بولاية جورجيا بأمريكا

أسفر إطلاق نار بالقرب من مركز تجاري أمريكي، مساء أمس السبت، في أتلانتا بولاية جورجيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وفقا لإدارة شرطة أتلانتا.
ووفقا لموقع “أكسيوس”، وقع إطلاق النار بعد اصطحاب مجموعة خارج مبنى محطة أتلانتيك، حسبما قال الملازم جيرمين ديرلوف، من الشرطة الأمريكي، ثم انتقلت المجموعة إلى جسر شارع 17 في أتلانتا، حيث "وقع نزاع تصاعد إلى إطلاق نار".
وأضاف الشرطي الأمريكي، أن رجلا واحدا توفي في مكان الحادث، بينما نقل خمسة ضحايا آخرين إلى مستشفيات المنطقة.
وقال ديرلوف إن رجال الشرطة كانوا في مكان الحادث مساء السبت، للتحقيق وتحديد خيوط في القضية وكذلك معلومات مشبوهة، مشيرا أنه يعتقد أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما.
وفي وقت سابق، تم تنفيذ حظر تجول في الساعة 3 مساء لمحطة أتلانتيك في يناير الماضي، وفق الدستور الذي يتطلب من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أن يكونوا برفقة أحد الوالدين أو الوصي.
ولا يسمح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما بالدخول إلى مكان الإقامة بعد الساعة 9:00 مساء لكل محطة أتلانتيك.
ويأتي إطلاق النار يوم السبت بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في محطة أتلانتيك على مدى الأشهر القليلة الماضية، وفقا لصحيفة “أتلانتا جورنال”.