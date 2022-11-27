مسلسل العنف مستمر.. قتيل و5 إصابات في إطلاق النار بولاية جورجيا بأمريكا

‏أسفر ‏‏إطلاق نار‏‏ بالقرب من مركز تجاري أمريكي، مساء أمس السبت، في ‏‏أتلانتا بولاية جورجيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، ‏‏عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وفقا لإدارة شرطة أتلانتا.‏

ووفقا لموقع “أكسيوس”، ‏وقع إطلاق النار بعد اصطحاب مجموعة خارج مبنى محطة أتلانتيك، ‏‏حسبما قال ‏‏الملازم جيرمين ديرلوف، من الشرطة الأمريكي، ثم انتقلت المجموعة إلى جسر شارع 17 في أتلانتا، حيث "وقع نزاع تصاعد إلى إطلاق نار".‏

‏وأضاف الشرطي الأمريكي، أن رجلا واحدا توفي في مكان الحادث، بينما نقل خمسة ضحايا آخرين إلى مستشفيات المنطقة.‏

‏وقال ديرلوف إن رجال الشرطة كانوا في مكان الحادث مساء السبت، للتحقيق وتحديد خيوط في القضية وكذلك معلومات مشبوهة، مشيرا أنه يعتقد أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما.‏

‏وفي وقت سابق، تم تنفيذ حظر تجول في الساعة 3 مساء لمحطة أتلانتيك في يناير الماضي، وفق ا‏‏لدستور‏‏ الذي يتطلب من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أن يكونوا برفقة أحد الوالدين أو الوصي.‏

و‏لا يسمح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما بالدخول إلى مكان الإقامة بعد الساعة 9:00 مساء لكل‏‏ محطة أتلانتيك‏‏.‏

‏ويأتي إطلاق النار يوم السبت بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في محطة أتلانتيك على مدى الأشهر القليلة الماضية، وفقا لصحيفة “أتلانتا جورنال”.‏