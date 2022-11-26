أخبار التكنولوجيا.. القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب.. الولايات المتحدة تحظر بيع معدات هواوي وZTE

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف إيلون ماسك Elon Musk، عن موعد إطلاق نظام التحقق الجديد، فوفقا لتغريدته الأخيرة، سيقوم موقع التدوينات العالمي تويتر Twitter، بإعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء، بشكل مؤقت يوم الجمعة المقبل.

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميه على أجهزة آيفون، والتي ستسمح لهم بمشاركة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة على التطبيق.

سعر ومواصفات أوبو رينو 9.. Oppo تتحدى سامسونج بهاتف مميز

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث القادر على العمل مع شبكات 5G، والمجهز بكاميرات عالية الأداء والذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونج من حيث المواصفات والأسعار.

عرض لن يتكرر .. خصم 25% على هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22

خفضت شركة سامسونج Samsung، سعر هاتفها الرائد Galaxy S22، ضمن خصومات وعروض موسم التسوق العالمي البلاك فرايداي.

بدأ فى السنوات الأخيرة يظهر مسمي جديد خاصةً لدي بعض متاجر الهواتف المحمولة التى تبيع أجهزة آيفون فقط، مثل:“ متبرشم.. بطارية 100%.. بدون كرتونة.. متهرب.. لم يستخدم”، من أجل الخداع والإيقاع بزبائن جدد وإيهامهم بشراء هاتف جديد وهو فى الأساس مستعمل.

تهدد أمن الأمريكيين.. الولايات المتحدة تحظر بيع معدات هواوي وشركات صينية شهيرة

حظرت إدارة الرئيس الأميريكي جو بايدن، الموافقات على معدات الاتصالات الجديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وZTE الصينيتين لأنها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي للولايات المتحدة.

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الجديد Vivo X90 Pro، الذي يتميز بـ تصميم أنيق جدا ومواصفات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لعام 2022.

رقمك اتسرق وأنت مش حاسس.. القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

لا تتوقف الفضائح التي تلاحق تطبيق واتساب، ففي فضيحة جديدة هزت خدمة التراسل الأشهر في العالم، تعرضت الملايين من أرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين للتسريب على موقع الويب المظلم، وعرض جميعها للبيع على منتدى مجتمع قرصنة مشهور مما جعلها متاحة لأشخاص آخرين.

كشفت شركة هونر Honor، عن المواصفات الكاملة لهاتفها الأحدث بتصميم قابل للطي، والذي صممته ليكون منافسا قويا لأحدث هواتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 4.